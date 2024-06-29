Модест

НА Украине есть город Днепропетровск. А Днепр - это река, берущая начало в Сычёвском районе Смоленской области России. Может будем писать Таллинн, Фиренца, Наполи? Или посёлок Новогородское в угоду хохлам Нью-Йорком называть? Лемберг там, Кенигсберг или Крулевец. Ну нам не привыкать же города переименовывать по политическим мотивам. Царицын, Сталинград, Волгоград и т.д. Скоро появятся Собянинск, Бегловобад и прочие Куйвашевски.