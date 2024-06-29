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В Днепре на Украине из-за взрыва обрушилась часть жилого дома

В Днепре на Украине из-за взрыва обрушилась часть жилого дома

В городе Днепр на Украине часть жилого поврежденного дома обрушилась после взрыва. Об этом заявил глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Комментарии
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Модест
НА Украине есть город Днепропетровск. А Днепр - это река, берущая начало в Сычёвском районе Смоленской области России. Может будем писать Таллинн, Фиренца, Наполи? Или посёлок Новогородское в угоду хохлам Нью-Йорком называть? Лемберг там, Кенигсберг или Крулевец. Ну нам не привыкать же города переименовывать по политическим мотивам. Царицын, Сталинград, Волгоград и т.д. Скоро появятся Собянинск, Бегловобад и прочие Куйвашевски.
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