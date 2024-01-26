Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский потерял контроль над собой

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за того, что появился главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который становится ему конкурентом.
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