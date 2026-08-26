Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что жители ЕС вынуждены платить за природный газ примерно в девять раз больше, чем граждане США.