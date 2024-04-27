Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска Александр Новиков написал «Диктант Победы»

Мэр Смоленска Александр Новиков написал «Диктант Победы»

«Ежегодное проведение «Диктанта Победы» еще раз подтверждает, что мы никому и никогда не позволим переписать страницы истории» Глава Смоленска Александр Новиков принял участие в патриотической акции «Диктант Победы».

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