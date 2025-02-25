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Российские банки теряют интерес к "старым" долларам: что делать гражданам?

Российские банки теряют интерес к "старым" долларам: что делать гражданам?

Экономисты и депутаты обсуждают проблемы обмена старых долларов в России. Никита Чаплин отмечает, что банки должны принимать купюры, выпущенные после 1914 года, без законных оснований для отказа.

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