Медвежий угол

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Мигранты массово покидают Россию из-за ослабления рубля

Мигранты массово покидают Россию из-за ослабления рубля

Часть трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления рубля Работники из стран СНГ все чаще ищут альтернативные страны для заработка.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НАДО И МВД СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ПОДСУЕТИТЬСЯ И ВЫГНАТЬ ИХ ВСЕХ ПОДЧИСТУЮ!
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14 час.
Н
Наталья
Пусть валят! И чем скорее и больше - тем лучше для России и народа!
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12 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
слишком хорошая новость,чтобы быть правдой.
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3 час.

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