Магнус Карлсен: «Возможно, что Дин Лижэня навсегда уничтожил матч за корону. Пока нет признаков, что он оправится от этого»

Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал обладателем шахматной короны. Однако после этого пропал почти на год, потом вернулся, сыграв два турнира: занял девятое место на Супертурнире в Вейк-ан-Зее в январе, а потом проиграл 10 из 13 партий на турнире в немецком Вайссенхаусе в феврале.