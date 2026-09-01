ФСБ показала видео задержания на Камчатке россиянки за госизмену

ТАСС, 1 сентября. Центр общественных связей ФСБ России показал кадры задержания на Камчатке местной жительницы, подозреваемой в государственной измене в пользу украинской спецслужбы.
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