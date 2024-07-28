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«Превратили в одну сплошную провокацию»: Захарова о церемонии открытия Олимпиады в Париже

«Превратили в одну сплошную провокацию»: Захарова о церемонии открытия Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже является одной сплошной провокацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» Дарией Сенниковой.

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