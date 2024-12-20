Симоньян: если YouTube будет вести себя прилично, не будет замедления его работы

Если видеохостинг YouTube начнет вести себя прилично, то замедления в его работе не произойдет. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии