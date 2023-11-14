EGool: «Зенит» предложил за нападающего «Палмейраса» Артура €12 млн

Нападающий «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщает EGool, «Зенит» предложил за Артура €12 млн, но «Палмейрас» ответил отказом, выдвинув встречное предложение: €20 млн — и клуб отпустит своего футболиста в Россию.