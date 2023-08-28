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«Динамо» не продаст Тюкавина в два ближайших окна: «Предложений от иностранных клубов нет»

«Динамо» не продаст Тюкавина в два ближайших окна: «Предложений от иностранных клубов нет»

Так заявил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин. «Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно.

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