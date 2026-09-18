TASR: Фицо отменил поездку на Украину из-за болезни

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил запланированную поездку на Украину из-за болезни. Об этом сообщает словацкое новостное агентство TASR.
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