Стрельба у Монумента Славы: что стало с участниками ЧП через 50 лет

Автоматы без патронов и белые банты Новосибирцам нет надобности лишний раз напоминать о знаменитом памятнике, комплексе монументальных сооружений в память о земляках, павших в борьбе с германским фашизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии