Тульские спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по северному многоборью

В Рязани завершились Всероссийские соревнования по северному многоборью. В них приняли участие спортсмены из Рязанской, Тульской, Самарской, Ивановской, Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, Республики Мордовия.
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