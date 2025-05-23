Профессор Миршаймер: у Трампа есть только два пути урегулирования на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о наличии у президента США Дональда Трампа только двух путей решения украинского конфликта после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
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