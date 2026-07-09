Возвращение 2000-х: россияне снова начали чаще звонить и отправлять SMS вместо использования мобильного интернета

Звонки и SMS вместо Telegram и push-уведомленийРоссияне заметно изменили привычки использования мобильной связи: в первом полугодии 2026 года традиционные звонки и SMS стали пользоваться значительно большей популярностью, в то время как мобильный трафик перестал расти (а в некоторых случаях начал сокращаться).