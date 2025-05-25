Свердловский губернатор нарушил планы экс-чекиста на высокую должность

Решив назначить Инну Аверкову директором департамента информполитики (ДИП), врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сорвал планы замдиректора Никиты Сухих — бывшего сотрудника УФСБ — на эту должность.
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