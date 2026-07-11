Iran Rejects US Talks As Mojtaba Calls For 'Vengeance'; Trump Warns 1,000 Missiles Are 'Locked & Loaded' Iran has thrown Trump's ultimatum and Saturday deadline right back at Washington, saying that instead it is the United States that must first meet the agreed-upon conditions in order to normalize shipping and energy transit in the Strait of Hormuz.
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