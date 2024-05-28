Турецкие банки с июня расширят прием платежей из России

Турецкие банки с июня планируют расширить прием платежей из России, включив в список разрешенных товаров продукцию народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов.
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