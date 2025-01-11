Из-за чего сгорел Голливуд? Украинский след в страшных пожарах Лос-Анджелеса

Владимир Балаев

Участь Содома и Гоморры они заслужили добросовестными стараниями. Пиндосы, со дня основания своей хищной страны, с уничтожения индейцев, и высасывания крови всего мира, мерзостью сатанинской - своих извращенцев ЛГБТ, навязывания этих мерзостей как своему населению, так и всему населению Земли заслужили большее... Тем более что горит не трудовой город в глубинке Америки, а самый центр содомитов, туда бы ещё пустынный городок-казино добавить, и была бы полная картина. Земля очищает себя от мерзости