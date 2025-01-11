Царьград Коллаж Царьграда Последние несколько дней в Калифорнии бушуют сильнейшие лесные пожары.
Из-за чего сгорел Голливуд? Украинский след в страшных пожарах Лос-Анджелеса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Балаев
Участь Содома и Гоморры они заслужили добросовестными стараниями. Пиндосы, со дня основания своей хищной страны, с уничтожения индейцев, и высасывания крови всего мира, мерзостью сатанинской - своих извращенцев ЛГБТ, навязывания этих мерзостей как своему населению, так и всему населению Земли заслужили большее... Тем более что горит не трудовой город в глубинке Америки, а самый центр содомитов, туда бы ещё пустынный городок-казино добавить, и была бы полная картина. Земля очищает себя от мерзости
Ответить
7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Это Петров с Башировым барбекю "не удачно" перед отъездом в Киев устроили, ну что скажешь, немного увлеклись, с кем не бывает.
Ответить
6 час.
Олег Пиманов
мОРДАМИ ХУЛЛИВУТСКИХ ЗВИЗДУНОВ УДОВЛЕТВОРЁН! Петров ,Боширофф и Васечкин должны получить почетные грамоты и в в одобрении должны иметь похлопывание по плечу от Белоусова
Ответить
2 час.
Свежие комментарии