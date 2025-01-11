Из-за чего сгорел Голливуд? Украинский след в страшных пожарах Лос-Анджелеса

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Комментарии
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Владимир Балаев
Участь Содома и Гоморры они заслужили добросовестными стараниями.  Пиндосы, со дня основания своей хищной страны, с уничтожения индейцев, и высасывания крови всего мира, мерзостью сатанинской - своих извращенцев ЛГБТ, навязывания этих мерзостей как своему населению, так и всему населению Земли заслужили большее...  Тем более что горит не трудовой город в глубинке Америки, а самый центр содомитов, туда бы ещё пустынный городок-казино добавить, и была бы полная картина.  Земля очищает себя от мерзости
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Это Петров с Башировым барбекю &quot;не удачно&quot; перед отъездом в Киев устроили, ну что скажешь, немного увлеклись, с кем не бывает.
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