Крыша над головой. Забайкальцы теряют надежду приобрести квартиры на рынке жилья и всё больше сами строят себе дома.

Что поделаешь, если спад строительства жилья в нашем крае бьёт рекорды, а цены на квадратные метры устремляются ввысь? Остаётся одно: запастись терпением и строить крышу над головой собственными силами, что сегодня забайкальцы и делают.
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