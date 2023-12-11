Собянин сообщил, что столичное метро получило новую партию вагонов «Москва-2020»

За прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов Сегодня, 11 декабря, в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что до конца текущего года Калужско-Рижскую линию метро полностью укомплектуют новыми поездами.