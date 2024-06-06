ФГУП «Эндофарм» ввел в оборот спазмолитический лекарственный препарат в форме защечной пленки

ФГУП «Эндофарм» разработал, произвел и ввел в гражданский оборот лекарственный препарат Деваторин® – первое в России безрецептурное спазмолитическое средство в форме быстрорастворимой трансмукозальной пленки.
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