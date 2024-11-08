Зеленский назвал Кураховское и Красноармейское направления самыми сложными

Командование Вооруженных сил Украины отчиталось о ситуации в зоне боевых действий. Самыми тяжелыми остались Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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