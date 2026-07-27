ВС РФ поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ в порту Одессы – Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации ударами высокоточного оружия в порту «Одесса» поразили объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения Вооруженных сил Украины.
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