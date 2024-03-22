ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения

Завершившийся саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения — лидеры стран по итогам двух дней заседаний не согласовали план по конфискации доходов от российских активов, не смогли договориться о введении пошлин на зерновую продукцию РФ и Белоруссии и дали понять, что в Брюсселе нет единой линии относительно оборонной стратегии.