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ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения

ЕС/no: саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения

Завершившийся саммит Евросоюза продемонстрировал раскол внутри объединения — лидеры стран по итогам двух дней заседаний не согласовали план по конфискации доходов от российских активов, не смогли договориться о введении пошлин на зерновую продукцию РФ и Белоруссии и дали понять, что в Брюсселе нет единой линии относительно оборонной стратегии.

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