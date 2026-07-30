ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и предприятиям Украины. Новости СВО

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК, логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины.
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