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Украинцы в Германии не хотят искать работу

Украинцы в Германии не хотят искать работу

Председатель Конференции министров внутренних дел, министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) отказывается от выплаты пособия на гражданские пособия способным украинцам, бежавшим в Германию, и в целом считает выплату пособия украинским беженцам ошибочной.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Выплата пособия беженцам из Украины оказалось фундаментальной ошибкой. Изначально этого понять было нельзя? Однако это политическое решение сегодня и приводит к размышлениям. А что наши мигранты имеют желание работать и стать россиянами? Если 10% из них хотят этого, то и на этом всё. Подъёма экономики от них нет и не будет. Пособия они так же получают из бюджета и этого им к прошлой жизни в своих странах, достаточно.
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