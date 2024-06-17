Украинцы в Германии не хотят искать работу

Геннадий Бережнов

Выплата пособия беженцам из Украины оказалось фундаментальной ошибкой. Изначально этого понять было нельзя? Однако это политическое решение сегодня и приводит к размышлениям. А что наши мигранты имеют желание работать и стать россиянами? Если 10% из них хотят этого, то и на этом всё. Подъёма экономики от них нет и не будет. Пособия они так же получают из бюджета и этого им к прошлой жизни в своих странах, достаточно.