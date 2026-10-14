Депутат фракции «Сильная Армения» Лиана Манукян на панельной дискуссии в рамках COP17 заявила, что военные действия Азербайджана привели к деградации лесного покрова и утрате биоразнообразия, в том числе в Шикаохском заповеднике и лесных массивах Джермука.