Депутат фракции «Сильная Армения» Лиана Манукян на панельной дискуссии в рамках COP17 заявила, что военные действия Азербайджана привели к деградации лесного покрова и утрате биоразнообразия, в том числе в Шикаохском заповеднике и лесных массивах Джермука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым