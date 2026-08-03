DAX — week of August 3 – 7, 2026: Long DAX Futures EUREX:FDAX1! Gekkquant Long — Three losing weeks ended last Monday at 25,270 and the tape has not looked back since: 25,974 by Friday, a 25,710 close, and this morning a 190-point gap to 25,900 that has not surrendered a single point — the session low is 25,895, still 185 above Friday's settle.
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