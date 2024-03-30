Мэр Петрозаводска обратилась в УФАС по поводу повышения цены на проезд

Инна Колыхматов разделила возмущение горожан, вызванное сообщением о повышении стоимости проезда в старых маршрутках Глава Петрозаводского городского округа на своей странице в соцсети высказалась по поводу повышения стоимости проезда с 1 апреля в старых «ПАЗиках».