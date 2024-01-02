На Южный Урал вновь обрушатся снегопады. Челябинцев просят далеко не выезжать

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 3 января в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, на дорогах сильные заносы, гололедица от наката.