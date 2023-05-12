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На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 90-летию Андрея Вознесенского

На портале «Узнай Москву» появился маршрут к 90-летию Андрея Вознесенского

12 мая исполняется 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского. Специально к этой дате на портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут, который знакомит пользователей с местами, тесно связанными с творческой и личной биографией поэта.

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