Дана Борисова решила подчеркнуть свою сексуальность на фоне дочери Полины

Пропавшая Дана Борисова объявилась на кинопремьере, да не одна, а с дочерью Полиной. Это случилось впервые после истории о том, как она неожиданно потеряла сознание толи от препаратов для профилактики биполярного расстройства, толи от «Оземпика», который она применяла для похудения.