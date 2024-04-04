Дана Борисова решила подчеркнуть свою сексуальность на фоне дочери Полины

Пропавшая Дана Борисова объявилась на кинопремьере, да не одна, а с дочерью Полиной. Это случилось впервые после истории о том, как она неожиданно потеряла сознание толи от препаратов для профилактики биполярного расстройства, толи от «Оземпика», который она применяла для похудения.
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