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Паводок в Удмуртии прогнозируется в марте

Паводок в Удмуртии прогнозируется в марте

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась активная подготовка к весеннему паводку. По данным регионального Гидрометцентра, высота снежного покрова в регионе уже превышает норму, достигая 36-58 см, что составляет 92-135% от средних значений.

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