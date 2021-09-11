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Коронавирус унёс жизни еще четырех приморцев, 224 заразились

Коронавирус унёс жизни еще четырех приморцев, 224 заразились

В Приморском крае выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Зафиксировано четыре летальных исхода.

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