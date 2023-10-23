Моторизированные ролики родом из 60-х, которые разгонялись до 64 км/ч!

Мир моторизированных индивидуальных средств передвижения появился не вчера. Посмотрите, например, на самоходные роликовые коньки, выпускавшиеся с 1956 года компанией Motorized Roller Skate Company в Детройте.
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