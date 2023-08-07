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Мария Ласицкене: «Сейчас нужно тренироваться ради результата, ради любви к легкой атлетике. И, как бы банально это ни звучало – верить и надеяться»

– На чемпионате России были белорусские гости. В прыжках в высоту выиграла белорусская спортсменка. Как относитесь к такому эксперименту? – Карина (Демидик) – умница, очень рада, что она выполнила олимпийский норматив.

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