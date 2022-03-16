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ФРС впервые с 2018 года повысила ключевую ставку

ФРС впервые с 2018 года повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) впервые за три года повысила ключевую ставку. Процентная ставка по федеральным кредитным средствам выросла на 25 базисных пунктов — до 0,25–0,5% годовых, сообщил Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC).

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