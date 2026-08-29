Преждевременная шведская гордость – крупнейший в мире электросамолет X1 поднялся в воздух

Самолет на 200 кмВ гражданском авиастроении давно не было значимых новостных поводов. Кажется, отрасль уже устоялась и занимаются в авиации исключительно доводкой проверенных решений, да невыразительными опытами с гиперзвуковыми аппаратами.
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