Налоговая предъявила иск к IKEA почти на 13 млрд рублей

Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «Икеа торг», которая по-прежнему принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding, управляющему торговыми объектами IKEA и «Мега».
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