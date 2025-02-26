Эксперт назвал решение Рады по Зеленскому «рыбой второй свежести»

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Принятие постановления, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия «до вступления на пост нового президента», со второй попытки напоминает «рыбу второй свежести», считает член движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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