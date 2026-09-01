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Организаторы отменили праздник 1 сентября в Новом Уренгое

Организаторы отменили праздник 1 сентября в Новом Уренгое

В Новом Уренгое отменили уличные гуляния, посвященные 1 сентября. Запланированный праздник в парке «Дружба» не состоится из-за плохой погоды, сообщили в департаменте образования города.

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