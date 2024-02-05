Русский актёр Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия

Ушел из жизни актер Алексей Агапов, за день до кончины он отпраздновал своё 50-летие.Алексей Агапов – заслуженный артист Удмуртии, окончил Пермский государственный институт искусства и культуры, получил режиссёрское образование в государственном театральном институте.