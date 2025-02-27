Сингулярность ближе, чем мы думаем: прогнозы учёных и экспертов

Grandad

Для попадания под контроль ИИ не обязательно, чтобы интеллект ИИ превзошел человеческий. Для этого достаточно потерять контроль человеком основных позиций в управлении жизненно важными процессами в цивилизации. Дальше всё пойдет лавинообразно.