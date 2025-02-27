Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сингулярность ближе, чем мы думаем: прогнозы учёных и экспертов

Сингулярность ближе, чем мы думаем: прогнозы учёных и экспертов

Сингулярность — момент, когда ИИ превзойдёт человеческий интеллект, — может наступить уже в ближайшие годы.

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Комментарии
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Grandad
Для попадания под контроль ИИ не обязательно, чтобы интеллект ИИ превзошел человеческий. Для этого достаточно потерять контроль человеком основных позиций в управлении жизненно важными процессами в цивилизации. Дальше всё пойдет лавинообразно.
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