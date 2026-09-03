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Газета.ру

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Депутат Рады Безуглая: массовая служба женщин в ВСУ — это дело времени

Депутат Рады Безуглая: массовая служба женщин в ВСУ — это дело времени

Массовая служба женщин в Вооруженных силах Украины (ВСУ) является «делом времени». Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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