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Газета.ру

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Психолог Макарова: детям школьного возраста необходимо 8-11 часов сна в сутки

Психолог Макарова: детям школьного возраста необходимо 8-11 часов сна в сутки

В период короткого светового дня ранний подъем дается детям с трудом. От продолжительности и полноценности сна зависит эмоциональное состояние ребенка, его интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие, поскольку во сне происходят важные метаболические процессы, а также он оказывает влияние на функционирование иммунной системы.

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