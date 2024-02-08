Психолог Макарова: детям школьного возраста необходимо 8-11 часов сна в сутки

В период короткого светового дня ранний подъем дается детям с трудом. От продолжительности и полноценности сна зависит эмоциональное состояние ребенка, его интерес к учебе, успеваемость и физическое развитие, поскольку во сне происходят важные метаболические процессы, а также он оказывает влияние на функционирование иммунной системы.