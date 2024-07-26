🇮🇱🇵🇸 Битва за Хан Юнис: продвижение АОИ к востоку от города. Обстановка по состоянию на 10:00 26 июля 2024 года На протяжении четырех дней продолжается операция израильских войск к востоку от Хан Юниса.
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🇮🇱🇵🇸 Битва за Хан Юнис: продвижение АОИ к востоку от города. Обстановка по состоянию на 10:00 26 июля 2024 года На протяжении четырех дней продолжается операция израильских войск к востоку от Хан Юниса.
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