‍🇮🇱🇵🇸 Битва за Хан Юнис: продвижение АОИ к востоку от города. Обстановка по состоянию на 10:00 26 июля 2024 года На протяжении четырех дней продолжается операция израильских войск к востоку от Хан Юниса.