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Царьград

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Суд оштрафовал заключённого в «Бутырке» за татуировки АУЕ

Суд оштрафовал заключённого в «Бутырке» за татуировки АУЕ

В московском СИЗО «Бутырка» арестант оштрафован на 2000 рублей за татуировки с символикой АУЕ*. Сокамерники пожаловались администрации на изображения, вызывающие у них негативные чувства.

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